Výzva bohatým (covid.testy)

V posledné týždne sme si u nás zarobili na riadny problém - tak veľmi ideme dodržiavať zákon, že nová várka Ag testov príde až v januári. Myslím si, že prietrž tejto galibe by mohli učiniť naši najbohatší:

Vyzývam ich zvážiť nasledovné:

Dať dokopy 8-cifernú sumu a nakúpiť niekoľko miliónov testov sami. Bez zbytočných časových zdržovačiek, tak rýchlo ako to len pôjde.

Štát (MH) deklaroval, že jemu sa to, ak nechce porušiť zákony o verejnom obstarávaní, podarí najskôr cca 7.januára (to je 3 týždne od terajška!),

vy by ste to mohli stihnúť už behom niekoľkých dní (pri tomto tvrdení predpokladám, že problém nie je v prípadnej nedostupnosti testov na medzinárodnom trhu - obrovskej presile dopytu nad ponukou - ale len v termínoch a procedúrach, ktoré zákon ukladá verejným obstarávateľom).

Vy, keďže ste súkromné osoby (prípadne súkromné firmy alebo ad-hoc vytvorené zoskupenie súkromných subjektov), sa takými pravidlami riadiť nemusíte, stačí vám urobiť si obyčajný prieskum trhu (surfovanie, zisťovanie, telefonovanie, konzultácie s odborníkmi, atď., s použitím zdravého sedliackeho rozumu namiesto zákona) a behom pár dní môžete mať vybraté, objednané a o ďalších pár dní už aj očakávať príchod prvých častí zásielky.

To, čo tu opisujem v pár vetách, určite viete rozložiť na patričné podkroky a viete to aj zmenežovať do miery takej, do akej to potrebné bude (trebárs - keby nestačilo spoľahnúť sa že "veď oni to sem už nejako pošlú", tak viete zorganizovaniu špedície napomôcť aj sami, vlastnou intervenciou.

Jednoducho, hovorím tu o akčnosti.

Momentálne nejde o to, či 15 M testov bude stáť 60 M €, alebo 'až' 65 a za tých 'nadbytočných' 5 M vám (ak by ste boli štátny úradník) niekto pôjde sťať hlavu,

momentálne ide o to dostať to sem čo najskôr a tým zredukovať počet obetí druhej vlny; odhadujem že o pár stoviek.

Kto je vlastne adresátom výzvy?

Ako prví pod pojmom 'majetní' resp. 'milionári' slovenskému človeku zíjdu na um asi 'eseťáci'. Pokiaľ ma pamäť neklame, forbsoidné články u nich spomínali čísla kúsok nad pol-miliardou eur u každého, spolu niečo vyše 3 miliárd. Áno, je jasné, že väčšina z toho je zrejme trhová cena ich akciových podielov vo firme, čiže na b.účtoch zrejme majú len pár percent z toho čísla a v keš podobe ešte menej. Ale aj tak sú to cifry, ktoré by už dokázali pohnúť vecou.

(Ich príspevok k vývoju a výrobe slovenských PCR testov samozrejme evidujem a chválim. Teraz však ide o túto vec aktuálnu)

Dotyčná šestica však nie je jedinou skupinou dobre finančne disponovaných v tejto krajine. Nepochybne tu sú aj ďalší. Takých, ktorí úspešne zarobili v desiatkach miliónov, môžu byť desiatky, a takých, čo v jednotkách M, zrejme stovky.

Čiže aj títo disponujú, v úhrne, niekoľkými miliardami eur.

Bežných ľudí v tomto oslovení nespomínam/neadresujem, pretože behom tohoto roku sa finančná situácia mnohých výrazne zhoršila, rezervy sa vyčerpali, prípadne sú už na pokraji kolapsu. Takže žiadať príspevok zrovna od nich, bárs aj 'púhych pár drobných', by bolo teraz nepatričné...

- -

Nie, nejdem sa štelovať do roly prípadného koordinátora takejto akcie. Nemám na to sily, kontakty ani iné potrebné ingrediencie. Stačí keď zostanem "Úvodným Štuchátorom" :o)

Ľudia ich kalibru si - samozrejme, ak ich tá idea zaujme - dokážu vzájomné skontaktovanie a ďalší postup zorganizovať aj sami, mňa k tomu nepotrebujú.

- -

.....ffwd.....

Predstavme si teda, že už tie testy máte. Je povedzme že 23.dec (som príliš optimista?), dorazilo prvých pol milióna kusov, 26-ho má doraziť ďalších 500tis, 28-ho milión, atď.

Keď už ich teda máte, môžete rovno aplikovať aj prípadnú svoju cestu resp. názor na spôsob ich použitia.

(Do debaty, či je lepšie robiť to plošne/celonárodne, alebo radšej regionálne/ohniskovo, sa zapájať nebudem - nemám na to vyhranený názor a ani dostatok podkl.informácií a odbornosti, aby som dával kategorické stanoviská).

Tvárme sa teda, že už prvú jednu-dve várky testov máte .. a že mapa incidencie (napr. táto) ako najhoriacejšie miesta hlási napr. okresy Púchov, Trenčín, Pov.Bystrica, Ilava, Myjava, Nitra a Svidník. Môžete teda (keby štát aj vtedy ešte stále nevyzeral byť dostatočne akčný - súc ochromený zhrozením zo stenčujúcich sa zásob starých Ag testov) rovno zorganizovať aj rozbeh hromadného testovania priamo v týchto ohniskách, nech pozitívny efekt stiahnutia nakazených z voľného obehu môže nastať čím skôr.

Opäť - keby bol akýkoľvek problém, napr. --či pozitívny výsledok takéhoto testu zakladá osobe nejaké povinnosti (karanténu), --aké sú právne a hygienické súvislosti organizovania neštátneho testovania, --ako si na to zohnať dostatočný počet realizátorov (profi-zdravotníkov, poloprofi-zdravotníkov, pomocníkov, atď) ... alebo iný problém / otázka / nejasnosť ... tak viete kontaktovať patričné miesta a operatívne (na báze minút a hodín, nie dní a týždňov) zjednávať riešenia.

Keďže máte medzi sebou aj ľudí, ktorí sú 'oboj-stranní' (t.j. sú jednak vedcami, ale zároveň majú aj priamy kontakt na špičky štátu) - mám na mysli ľudí takého typu ako R.Mistrík či P.Čekan - tak je slušná šanca, že by interakcia so štátom nemusela byť vzájomným stúpaním si po nohách, ale skôr kooperáciou.

.....fwd..... no a v druhý januárový týždeň sa do akcie pripája aj štát, s čerstvo dorazifšími vysúťaženými testami :)

- -

...:: Jano, má to dve vážne chyby:

- Ľahko sa človeku rozhoduje o peniazoch, hlavne keď sú cudzie, všakže.

- Na testovanie a na jeho organizovanie tu máme predsa štát. Prečo by nejaké súkromné osoby mali vyvíjať nejakú vlastnú iniciatívu, obzvlášť takto rozsiahlu a pre seba drahú?

Nakladáš na chrbát druhým, zatiaľčo ... ::...

Nuž, nie sú to veci, ktoré by mi boli (samozrejme pri patričnom preškálovaní nadol) úplne cudzími.

- Míňanie svojich peňazí pre potreby druhých (napr. odvracanie ich exekúcií, kolapsov ich živností, a pod.) som robil už aj sám, dokopy vo výške desiatok percent mojich vtedajších financií.

- Detto aj iniciatívy, nečakajúce kým sa štát alebo verejnosť spamätá a začne v nejakej veci konať, sú mi v poslednej dekáde samozrejmosťou,

napr. --snaha zlepšiť situáciu v mediálnej meteorológii (ukazovanie modeliek a klaunov nahradiť ukazovaním serióznych predpovedí), --snaha o elimináciu dojičov štátnej televízie (keď sa väčšina členov fachu ani väčšina verejnosti nemá k žiadnemu skutku), a tiež --snaha o elimináciu parazitov v oblasti internetových domén (ani tam štát ani verejnosť s problémom takmer nič nerobia).

S reálnou úspešnosťou týchto osobných iniciatív to už je bledšie, keďže okolnosti boli tvrdé, v každom prípade však aktívny prístup považujem za oveľa lepší, než len pasívne sedieť alebo nadávať pri pive.

Pripadá mi teda samozrejmé, že keď to s akcieschopnosťou štátu vyzerá povážlivo, tak sa toho chopia konkrétne osoby, nie? No a najlepšie dispozície k tomu majú tí, ktorí vládnu znateľne väčšími prostriedkami, než aké má obyčajný človek.

Tu mi na um prichodí aj jedna scéna zVesničky: sedia si Hrušínský s Labudom na zahrádce, poblíž sedmýho schodu, no a Hrušínský vraví (parafr.): Pokud je lidí, kteří s daným problémem mohou něco udělat, pouze jeden, tak von ten jeden to udělat né že může, ale Musí ; bavili sa vtedy o záchraně Otíka .. a tím jedným jediným, ktorý mal tú moc niečo spraviť, bol práve Labuda.

- -

...:: Takže čakáš, že nejaká skupina súkromníkov minie z vlastného vrecka nejakých ~60 M, aby kúpili pre druhých ľudí cca 15 M testov? ::...

Áno, niečo takého; hodilo by sa to v tejto situácii.

No a potom môžu skúsiť spraviť ešte takú vec, že väčšinu z tých testov (prípadne aj všetky) následne predajú štátu. Bárs aj bez súťaže - priamym konaním. Ak dostatočne znížia cenu (tak, aby zaručene podkročili všetky ostatné ponuky, ktoré teraz spracováva MH), tak pri tom predaji zaručene nedôjde k finančnej újme štátu.

Pokiaľ to títo súkromníci (teraz v najbl.dňoch vo svojej rýchloakcii) kúpia na trhu povedzme za 4,50 za kus .. a štátu to potom predajú napr. za 3,30 (povedzme že rozptyl cien ponúknutých ministerstvu hospodárstva by bol 3,70 až 5,20), tak ich(týchto súkromníkov) strata, resp. výška daru, nebude napokon plných ~60 miliónov ktoré na to minuli, ale len okolo 15 M alebo nejaké také číslo.

To, že by mal štát zrazu o milióny testov viacej, nie je na závadu - covid nás tak skoro neopustí, takže využitie určite nájdu.

Keď uvážime/odhadneme, že vďaka tomuto skutku (uskoreniu hromadného testovania) sa ušetrí povedzme 300 životov (odborníci, kľudne tento môj intuitívny odhad upresnite), tak to je náklad(súkromných osôb) asi 50tis na jednu ušetrenú/vyhnutú smrť. No a keď ešte pridáme, že na jedného zosnulého pripadá ešte niekoľko ďalších (možno päť, možno desať) takých, ktorí síce prežijú, ale s dlhodobými vážnymi následkami, tak náklady na jedného človeka (ktorý neumrie a ani sa nestane covinvalidom) klesnú asi na 10tisíc. To už je celkom zaujímavé (dostatočne nízke) číslo, hlavne keď sa 'cena života' (u poisťovákov, ekonómov a ďalších) zvykne uvádzať ako rádovo milión eur.

To bolo krátke ekonomické/číselné okienko, pre tých čo radi aj tento aspekt veci.

Určite si to budú vedieť spočítať aj kvalifikovanejšie, ja som to dal len na prstoch a len ako nadhoz na ich vlastné počítanie; aj keď v skutočnosti si myslím, že rozhodnutie minúť svoje keše na pomoc iným býva skôr o emócii a povahe, než o číselnom kalkulovaní.

- -

Rád by som, keby sa (ak k takejto zbierke a akcii naozaj dôjde) toho zúčastnili iba milionári a miliardári legálni. T.j. aby to svojou spoluúčasťou nekontaminovali pracháči nelegálni (oligovia a pod.).

Vidíme, že v niektorých krajinách/regiónoch (Mexiko, Kalábria, ..) situáciu zneužívajú gangy - rozdávajú zbiedeným pomoc a tvária sa že sú lepší než štát,

detto aj u nás som čosi podobné zachytil - marí sa mi že na jar išlo o dovoz miliónov rúšok a potom v ďalších mesiacoch o vývoj akejsi vakcíny či čoho, oboje financované firmami/jedincami patriacimi medzi tzv. únoscov štátu.

Nedajme sa tým oblbnúť! Je to z ich strany čisté P.R. - minúť na pomoc verejnosti pár miliónov, aby jej tým prelepili oči a zaistili si, že im nebude skonfiškovaná tá miliarda, ktorú si predtým špinavo nahrabali.

Nelegálov teda z takejto akcie prosím vynechať. Ich nech štát porieši inakšie; Naka už vie ako.

- -

No a ešte znovudám do pozornosti jeden test, ktorý údajne už v ranom štádiu epidémie vyvinuli u susedov, ve stověžaté - viď môj čl. tu. Má vraj mať kvalitu (senz. a špec.) blízku testom PCR, cenu zas blízku testom Ag, a aj odber materiálu je príjemnejší než cez nos (a síce slinami).

Ak sa toho chopí niekto akčný, ešte dnes môže absolvovať videohovor s výrobcom, pozisťovať či to je naozaj tak, a ak je, tak - naliatím miliónov - z toho behom pár dní spraviť relevantnú alternatívu / doplnenie doterajších typov testovania v tejto krajine o státisícovú novú kapacitu.

- -

Vďaka za pozornosť. Snáď to padne na úrodnú myseľ.

V prípade že sa to naozaj ujme, patrí Vďaka každému, kto do toho prispeje financiami a aj kto prispeje organizačnou prácou.

Pokiaľ niekoho znateľne movitejšieho máte priamo medzi svojimi známymi, upozornenie ho prosím na tento text.

(Pri vymýšľaní nadpisu som zvažoval, ktoré slovo bude najvýstižnejšie - bohatým, najbohatším, movitým, majetným, milionárom, a pod. - ale nič múdreho som nevymyslel :) takže je tam polonáhodne vybratá verzia)

No a v prípade, že by niečo takéto na pozadí už reálne prebieha, tak sa ospravedlňujem za znovuvynachádzanie kolesa :o) ... ale zatiaľ som nič takô nezachytil.

