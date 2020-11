Hlasujem za Pellegriniho! :D

V týchto dňoch vyhlásil pán predseda strany Hlas a najpopulárnejší (hneď po panej prezidentke) politik internetové referendum o odvolaní tejto vlády. Dávam mu teda svoj hlas, a síce...

... a síce (skúsim teraz parafráznuť znenie samotného jeho návrhu z dotyčnej webstránky):

súhlasím s tým, aby bolo skrátené obdobie voľného pobytu súdr. Pietra Pellargoniho na slobode.

Vychádzam z prípadu, ktorý sa odohral ešte počas obdobia jeho digitálneho vicepremiérovania, prípadu v ktorom jeho úrad podpísal zmluvu, ktorá v konečnom dôsledku pripravila obyvateľstvo tohoto štátu o viac než dvadsať miliónov eur.

Na dotyčnej zmluve je pravdepodobne podpis nejakého jeho úradníka, vyjednávania v danej veci však viedol aj samotný don Pietro, takže to padá na osobnú zodpovednosť jeho samotného.

O detailoch - o čo vlastne išlo, aj o širších súvislostiach - sa podrobnejšie rozpíšem v ďalších týždňoch (nežiadajte prosím od unaveného človeka, aby publikoval jak na bežiacom páse). Na strane druhej, nejde o žiadnu tajnú (včera vyžňúranú) vec, takže pre znalejších to nebude žiadna novinka - vedia o nej hneď od počiatku.

Navyše ....

podrobnejšie sledujem iba dejstvo vo veciach, ktoré ma zaujímajú, nie celú šírku diania (nie je to v silách človeka, ak nie je profesionálny investigatívec al.pod.), takže keď uvážime, že ctihodný don Pietro na digiministerstve určite robil aj kopu iných vecí, detto už aj predtým bol v rôznych funkciách, no a napokon sa ocitol aj na prestolci premiérskom - s možnosťami (dobro-robenia, aj zlo-robenia) oveľa širšími než na jednom ministerstve/úrade, keď toto všetko uvážime, tak by ma vôbec neprekvapkalo, kebyže úhrn všetkých jeho kuleh (t.j. aj takých, o ktorých zatiaľ ani len netuším) sa meral až v stovkách miliónov, ak nie ešte viac.

...

Hlasujem teda zaňho - za preccedu strany Hlas Oligarchie - presnejšie povedané, za to, aby sa zodpovedal za svojej pochybenia (keď nechcem rovno povedať že kriminálne skutky).

Rozmýšľam, či tu pripomenúť aj výrok klasika

- Pôjdeš do basy, ty ha..eľ ! -

ale keďže proti takejto bakanej mlůve zvyknú frfľať kadejakí slušňáci a útlocitňáci, tak ho sem radšej nedám... aj keď teda s jeho obsahom by som - v tomto novom kontexte - možno aj súhlasil :)

...

Som rád, že fanúšikom dona Pietra - nadšeným z nadpisu môjho článku - som jeho následným kliknutím a prečítaním doprial mierneho zvýšenia tlaku :o)

Poslúžim veľmi rád aj nabudúce :*

.

No a pre úplnosť kontextu - keby náhodou niekoho miatlo moje meno - dodám, že so súdruhom tajomníkom resp. manažérom strany 'Smer - sociálna demagógia' nemám nič spoločného (pevne dúfam, že nie sme ani len príbuznými z piateho kolena) - čiže svoje názory hovorím za seba, nie ako vyslanec takých či onakých politikov či koho.