PCR test, za 3€, zo slín, použiteľný v stotisícoch ks denne... Zaoberá sa tým niekto?

Práve som si prečítal dva (dosť šokujúce) najnovšie statusy od známeho českého profesora .. a rozmýšľam, komu to poslať.... Maily a odkazy aj tak nikto nečíta, takže to dávam ako blog, dúfajúc že to tých správnych adresátov nájde.

V príspevku rannom popisuje prof. Flegr celkom zaujímavé vlastnosti onoho v Česku vyvinutého testu a kritizuje, že ho ešte stále štát neprijal za svoj, vo večernom potom prináša reakcie zainteresovaných - premiéra Babiša, exministra Prymulu a aj samotného autora testu.

Nebudem sa vyjadrovať k odbornej stránke veci - nedokážem kvality testu posúdiť - chcem však vyjadriť dúfanie, že to pozorne sledujú aj naši. Našimi myslím vedenie štátu (premiér, min.zdravotníctva, ...), vedenie hygienikov, zdravotníci, naši vlastní vývojári (autori slovenských testov a ich kolegovia zo súvisiacich pracovísk), matematici (tí by vedeli rozanalyzovať vplyv citlivosti a špecificity) a ďalší.

A nielen že sledujú, ale v prípade, že by jeho predbežné posúdenie vyzeralo sľubne, tak sú pripravení aj okamžite zasiahnuť. Napríklad zainvestovať niekoľko miliónov (keď nie štátnych, tak aspoň súkromných, podobne ako tohtoročná dvojinvestícia Esetu) do jeho podporenia / zakúpenia / rozvinutia do hromadne použiteľnej podoby / or whatever.

Jednoducho, kebyže sa krajčíovci, prymulovci-blatnovci a spol. náhodou ukázali pôsobiť dojmom prispatých zombíkov (beznádejne spomalených, neschopných žiadnej ráznej akcie), tak v tom prípade nech naše či už odborné autority, alebo aspoň súkromná sféra, dôrazne zasiahnu.

V prípade, že kompetentné miesta túto vec 'už dávno riešia', tak nič - berte to len ako pripomienku/štuchnutie od radového občana.

(Keby fungovali klasické komunikačné kanály - maily, fb-odkazy, a pod. - pošlem to len trom-štyrom-piatim konkrétnym ľuďom, z onej skupiny 'našich', ale keďže v drvivej väčšine prípadov ostávajú také odkazy odignorované alebo nedoručené, publikujem to takto. Sorry keby to niekomu pripadalo ako spam.)

