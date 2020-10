Tak teda 50tisíc, či 200tisíc?

Zahorel nám pred týždňom spor o tom, či je na Slovensku aktuálne nositeľov koronavírusu dvesto tisícov, alebo "len" päťdesiat...

Proti odhadu, ktorý prezentoval minister Krajniak ("nositeľom vírusu je teraz zhruba každý 25ty našinec, čiže okolo dvestotisíc ľudí"), sa ozvali napr. Ri.Kollár a M.Smatana.

Poďme teda podumať...

Začiatkom septembra vyšla správa o výskume, ktorý počas leta vykonala jedna zo zdravotných poisťovní. Jej testovanie trvalo od polovice júna do začiatku septembra, vykonávali ho jej zmluvní praktickí lekári, odobrali vzorky zhruba desiatim tisícom ľudí, no a stopy po nákaze - protilátky - našli u deväťdesiatich, čiže 0,89 percenta z otestovaných (s intervalom rozptylu 0,7 až 1,1 %). Pri prepočte na celé obyvateľstvo by to dávalo cca 48tisíc ľudí (plus mínus desať tisíc) - zhruba toľko ľudí malo dovtedy prejsť ochorením Covid.

Porovnajme to teraz s každodenne publikovanými údajmi o počte tzv. "pozitívnych", čiže tých, u ktorých bola prítomnosť vírusu 'oficiálne zistená', detekovaná. Ich počty sa vyvíjali nasledovne:

(údaje čerpám napríklad z webov korona.gov.sk alebo OurWorldInData)

Prvý zachytený bol 6.marca, prvá vlna sa dala považovať za skončenú niekedy v máji (denné prírastky sa vtedy počítali v jednotkách), kumulatívny záchyt bol na začiatku mája zhruba 1.400, behom mája a júna pribudlo 120 a 165 nových prípadov. Čiže - 'celkový objem' prvej vlny na Slovensku môžeme zaokrúhliť na 1.500 oficiálne zachytených prípadov, pričom v maxime (okolo 22.apríla) bolo "aktívnych prípadov" 1.020.

Behom júla pribudlo ďalších 650 a počas augusta 1.650.

Aktuálne čísla (za 19.10.) hovoria o kumulatíve 31.400 (po odrátaní prvej vlny asi 30tisíc) a o počte aktívnych prípadov 23.300.

Minimum aktívnych prípadov sa dosahovalo v polovici júna - cca 90.

Môžeme teda povedať, že z minima sme to (a síce 'aktivitu') za štyri mesiace stihli zdvihnúť viac než 250-násobne (môžeme si zatlieskať :/ ), respektíve na 23-násobok vrcholu vlny prvej

a že 'objem' (celkový počet zachytených nakazených) druhej vlny (a to ešte zďaleka nie je u konca) už teraz dosahuje 20-násobok vlny prvej.

Za zmienku stoja aj dvojtisícové dni z posledného týždňa - za jediný deň viacej pozitívnych, než za celú prvú vlnu dokopy(!)

Toľko štatistiky, a teraz naspäť k tomu výskumu Dôvery:

Poďľa stránky NPZ, výskum sa začal 16.júna (k tomu dňu bol kumulatívny počet prípadov 1.560) a medzivýsledok publikovali po 7.septembri (vtedy kumul. 4730);

testovanie má vraj pokračovať až do konca októbra.

Tieto dve rôzne zisťovania chceme navzájom prirovnať, dať do vzájomného súvisu. Cieľom je zistiť koeficient prepočtu "pozitívnych" na skutočne všetkých nakazených). Rozmýšľajme teda, ako:

Ak to zistenie (0,89% národa resp. 48tis.ľudí) 'prišpendlíme' k úvodnému kumulátu (1560), dostaneme pomer 1:31, ak ku záverečnému (4730), bude to 1:10.

Dá sa predpokladať, že v úvodnom období (v týdňoch od 16.6.) nachádzali protilátky u menšej časti testovaných, než 0,89%, a naopak - v záverečnom (krátko pred 7.9.), u väčšieho podielu než 0,89%. Jednak že počet 'absolventov kovidu' (teda nositeľov protilátok) už sám osebe narastá v čase (narastal by aj v prípade, že by počas celého trvania toho výskumu bola situácia ustálená a denné počty nových detekovaných stagnovali), ale aj vďaka tomu, že počas onoho obdobia denný výskyt choroby pomaly stúpal.

Keby boli k dispozícii aj detailnejšie dáta tej štúdie (nie za celý vyše 80dňový interval, ale za nejaké časové segmenty), dalo by sa to s počtami 'pozitívnych' a skutočných vzájomne primerať aj presnejšie (samozrejme, pri veľmi krátkych časových intervaloch by už dochádzalo ku 'granulácii' - príliš málo nájdených protilátkovcov v danom sub-intervale ... takže optimálne by bolo podeliť to asi-tak na tretiny, prípadne 'kĺzať' 15-dňový interval, al.pod.).

Niekto by mohol namietnuť, že lepšie asi bude vzťahovať to k počtom, ktorí boli k daným dátumom už vyliečení (t.j. mali už len protilátky, a nie samotný vírus). Takých bolo 16.júna 1.440 a 7.septembra 2.910. Delenie 48tisícky takýmito hraničnými číslami dáva výsledky 1:34 a 1:17.

Keď teda terajší (myslené k dátumu 10.10., keďže minister sa vyjadroval 11-ho na obed a mal teda zrejme dáta za predošlý deň) počet aktívnych prípadov (14.160) začneme násobiť dotyčnými koeficientami, dostaneme intervaly buď 145 až 440 tisíc, alebo 235 až 480 tisíc.

Aj pri najskromnejšom odhade teda 145 tisíc celkových, resp. 130 tisíc 'neviditeľných' nakazených (k 10.10.).

Tí, čo majú prístup k detailnejšej štruktúre onej poisťováckej štúdie - jednak k rozloženiu detekovaných prípadov pozdĺž času, a tiež k presnej interpretácii toho testu (že do akej miery vedel zachytiť aj aktívne prípady ("už má aj nejaké protilátky, ale ešte stále má aj trochu vírusu")) - tí by vedeli tieto moje odhady upresniť - široké intervaly zúžiť.

Takisto by mohli využiť jej najnovší segment (od 7.9. do dneška) a ukázať nám čerstvejší obraz.

No a dôležitou je aj otázka, či tých testovaných vyberali náhodne ('žrebovali'), alebo sa im hlásili sami; niekde zaznela námietka, že sa mohli regrutovať hlavne spomedzi tých, čo tohto roku vírusom alebo nejakou respiračnou chorobou už prešli, čo by dosť výrazne nabúravalo 'neutralitu' takej vzorky obyvateľstva.

Takisto je jasné, že pomer skutoční versus detekovaní sa môže v čase meniť. Čiže keď pred pár mesiacmi bol trebárs 8:1, tak teraz kľudne môže byť aj 6:1, alebo 13:1, alebo ...(vymyslite si sami). Obávam sa však že bude skôr vyšší ... pokiaľ teda správne rozumiem intepretácii čísla 'percentuálny podiel pozitívnych' (medzinárodné autority odporúčajú udržiavať ho na úrovni pár jednotiek percent), tak stúpanie na úroveň 10-15% (v Česku až nad 20) značí, že nezachytených prípadov je podstatne viacej.

Čiže, v dnešnej situácii by ma neprekvapilo ani číslo okolo 15:1, čo by pri terajšom (19.okt.) počte 'aktívnych prípadov' (tých oficiálne známych, testami zistených) 23tisíc znamenalo, že skutočných nositeľov vírusu je teraz (týždeň po ministrovom alarmujúcom vystúpení) až okolo 350 tisícov, t.j. okolo 7 percent obyvateľstva.

Z predošlých publikovaných koeficientov skutoční vs zistení pripomeniem aspoň tieto:

- na jar, niekedy v apríli, premiér Matovič, spomínal odhad (prevzatý zrejme z cudziny, keďže u nás sa toho pri malých číslach veľa naskúmať nedalo) 3:1 až 6:1 (parafrázujem ho: "okrem tých 800 aktívnych prípadov, o ktorých vieme, tu zrejme je ďalších cca 1.600 až 4.000, o ktorých nevieme"),

- niekedy koncom leta, z Indie: Testovanie náhodnej vzorky populácie vraj ukázalo, že ochorením si už prešla asi štvrtina. To by znamenalo cca 300 miliónov ľudí, pričom ich oficiálne počítadlo vtedy ukazovalo ešte len asi 3 milióny. To by dávalo pomer 100:1. (nepodarilo sa mi však teraz dohľadať príslušný zdroj/článok, takže ma prípadne opravte),

- a napokon nedávny odhad WHO (zrejme poskladaný z viacerých regionálnych štúdií, založených na testovaniach rôzneho druhu), že nákaza sa už vo svete rozšírila asi na 750 miliónov ľudí; oficiálny counter pritom ukazoval len 35 miliónov. To dáva pomer 20:1.

Pomer dvojciferný (teda nad 10:1), kebyže ho - obzvlášť v týchto high positive rate časoch - máme aj u nás, by nás nemal až tak prekvapiť.

V každom prípade, odhad Kollára a Smatanu, že aktuálny (pred týždňom) počet nositeľov vírusu (vrátane oficiálne nezistených) nepresahuje 50 tisíc, mi z týchto úvah nijako nevychádza.

Tak či onak, myslím si že Krajniakovou pointou bolo to, že človeka, od ktorého to móžeš chytnut, už môžeš stretnúť každú chvíľu, a nie iba sporadicky. V diaľkovom autobuse môže byť cca jeden, v natrieskanom mestskom dvaja, v školskej triede toľko, v supermarkete hentoľko, atď atď. Pointou zrejme bolo dôrazne vyzvať ľudí k tomu, aby svoje 'hemženie sa' znížili na minimum a aby dôsledne dodržiavali hygienu...

Tento článok samozrejme nie je myslený tak, že "ja mám zaručene pravdu a je to presne tak, ako hovorím", ale skôr ako námet pre profesionálov (horespomínaných K. a S., ďalej tých čo pracujú priamo pre pandemickú komisiu a krízový štáb, a pod.), aby zvážili, či na mojom šprochu - na metodike ktorú som použil, nemôže byť pravdy trochu ... a ak náhodou je, nech ju primerane zapracujú aj do počtovaní svojich.

- - -

