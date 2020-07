Odpoveď doménovému smradovi

Pred pár týždňami prišla mi mailom otázka "Dobrý deň, chcel by som od vás kúpiť doménu takú-a-takú, koľko by stála?" V kolónke Odosielateľ svietil jeden z hlavných slovenských doménových parazitov...

Rozmýšľal som, či alebo čo mu odpovedať (hrozilo totiž, že v texte preváži moje nutkanie vynadať mu do kokotov), až som na to po pár dňoch zabudol, resp. prekryli to novšie starosti.

Skúsim teraz skoncipovať, zhruba čo by tá moja odpoveď bola bývala obsahovala, keby k nej predsa-len bolo došlo:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Milý XY,

zhodou okolností sa ti (alebo Vám? - mám takovému hovadu slušne vykať? zaslúži si to??) podarilo ukázať prstom na jednu z (naj)kvalitnejších, takže jej trhovú hodnotu odhadujem na niekoľko tisíc eur. Povedzme okolo 5 tisíc.

Kebyže záujemcom o ňu je niekto vysoko seriózny, vo svojom odbore špičkový, alebo dokonca niekto konajúci veľmi výrazné verejno-prospešné skutky - ako boli napr. Jozef Gabčík (nájdite si Anthropoid) alebo trebárs Jano Kuciak - investigatívec rozkrývajúci špinavosti, prípadne nejaká výrazná 'biela vrana', alebo človek na ktorého mafia či oligarchia už niekoľkokrát zaútočila - tak by som mu ju ponúkol za niekoľko desiatok eur (čiže veľmi hlboko pod trhovú cenu), možno dokonca aj úplne zadarmo. Ako výraz úcty k tomu, čo robí.

Naopak, kebyže sa o tú-samú doménu zaujíma nejaký konformista - napr. zamestnanec penty / džejenty / širokáča-brheláča-bodoráča al.pod., zamestnanec/manažér/vlastník niektorého z bulvárnych médií, prípadne intenzívny obchodný partner hentakých toxických subjektov, bola by požadovaná plná trhová cena.

Čiže, pre toxické subjekty zľava žiadna - niet na ňu žiadneho dôvodu. Oni roky vytrvalo útočia na naše peňaženky (oligovia) alebo na náš zdravý rozum (bulvárci), tak nech sú za to trestaní aspoň nejako - napr. cenovým znevýhodnením pri kúpe domény.

No a keby žiadateľ bol 'kdesi medzi' týmito dvoma extrémami, aj cenová ponuka by ležala niekde medzi - zohľadňovala by mieru serióznosti dotyčného záujemcu.

Čiže, 'milý' doménový žongléru, cenová ponuka špeciálne pre teba by bola, hmmm... povedzmeže 6, možno 8 tisíc za túto konkrétnu. (áno, viem že hore som spomínal 5, ale ty si predsa špeciálny zákazník, nie? :D )

Na druhej strane, dokonca aj pre teba - šmejda šmejdúceho - dokážem nájsť zvýhodnenú ponuku:

Táto doména by pre teba bola zadarmo , ak

by si na svoje firemné webstránky vyvesil oznam "Milí diváci, ospravedlňujem sa vám za svoje 20-ročné doménové zmrdovanie, za parazitovanie na vás, a ku dnešnému dňu prevádzam všetkých svojich aktuálnych tisíc-deväťsto-päťsto domén na Jana Richtera (alebo na verejnoprávny subjekt, ktorý Jano založí), aby dostali (tie domény) šancu dostať sa ku koncovým užívateľom aj bez môjho dojenia / výpalníkovania / parazitenia".

Ešte raz - v prípade takého vzdania sa celého svojho portfólia, dostaneš tú jednu, ktorú si si odo mňa vypýtal, zadarmo. Good Deal, nie? ;-)

No a aby výhodná ponuka nebola ešte stále u konca, tak v nej pokračujme:

K tejto prvej doméne pridám, takisto zadarmo, ešte nejakú druhú, tiež peknú, ak

na svoje weby vyvesíš oznam: "Vážení moji bývalí klienti - tí ktorí ste si od mňa, resp. mojich firiem, medzi rokom 95 a terajškom kúpili nejaké domény - ponúkam vám každému vrátenie aspoň 80% z peňazí, ktoré som od vás vtedy za tie domény prijal. Berte to ako môj akt ospravedlnenia sa za to, že som sa správal jak taký xxxx a zneužíval idiotskosť doménového systému - zneužíval možnosť skočiť po uvoľnených doménach, brať ich do zajatia, a potom za ich prepustenie pýtať vysoké výpalné. Chcem svoje zhovadilé skutky teraz napraviť!"

Čiže, milý XY, dve pekné domény odo mňa, plus novo získanú čistotu tvojho vlastného svedomia, toto ti ponúkam za hentie dva skutky (prevod portfólia, odškodnenie exklientov).

atď...... možno ešte pár viet by tam bolo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Čo myslíte, malo by zmysel napísať mu takúto odpoveď? Vstúpil by si šmejd, ktorý parazitením nahrabal ťažké státisíce (odhadujem asi milión až dva), do svedomia? :DD Odpoveď je zrejme jasná.

Apelovaním na ich svedomie a na dobré mravy to zrejme nepôjde, bude treba vykonať oveľa ostrejšie akcie. Akcie jednak proti týmto jednotlivým šmejdom, ako aj proti ich 'guruovi' - garantovi nerušeného pokračovania ich parazitizmu - Eskánykovi, samozvanému správcovi slovenskej domény.

O odrbe, v objeme vyše 20 miliónov eur, ktorý na slovenskej doménovej verejnosti Eskányk v najbližších rokoch spácha (a ktorý zatiaľ zostáva novinármi aj odbornou verejnosťou takmer nepovšimnutý, hoci podklady sú známe) sa bližšie zmienim v niektorom z ďalších článkov...

SK-NIC musí byť zničený! Doménové šmejdy detto!

.